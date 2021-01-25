Kongrede, ‘CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor’ diyen Erdoğan Elazığ’da çay dağıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’de tek adamcağız siyaseti işlediğini savundu. Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset olmadığını savunan Erdoğan, “Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır” dedi.

Fotoğraflar: AA

Erdoğan bugün önce partisinin İstanbul İl Başkanlığı’ndan, lideri olduğu AKP’nin Denizli, Mersin, Uşak 7’nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

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Cumhurbaşkanının hedefinde CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı:

“Buradan soruyorum; acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır. Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP’nin ifa ettiği bir görev var.

‘Terazinin bir kefesinde HDP diğerinde İYİ Parti var’

Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP’ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda CHP’de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler.”

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“Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır” diyen Erdoğan ne kadar eleştirirse eleştirsin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın öğleden sonraki durağı geçen yıl 24 Ocak’ta deprem meydana gelen Elazığ oldu. Depreminin birinci yıldönümü nedeniyle Yazıkonak’ta düzenlenen anma programı ve konut teslim töreninde konuşan Erdoğan önce halka seslendi.

Dışarı ekran kurulmamasının hata olduğunu ifade eden cumhurbaşkanı, “Buraya ses verebileceğiz ama görüntü veremeyeceğiz” dedi.

Kısa bir konuşmanın ardından, “Rizeliyim biliyorsunuz” diyerek Elazığlılara çay götürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanının hitap ettiği araçtan halka çay atıldı. Torbalardan birini Erdoğan attı ve içeri girdi.

Daha sonra tören alanına giden Erdoğan orada konuşmaya devam etti.

26 bin yeni konut yapılmasına karar verildiğini belirten Erdoğan, “Bugün 5 bin 500 konutu daha teslim ederek 8 bin aileyi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz” dedi.

Cumhuriyet döneminde ihmallerin yaşandığını ifade eden Erdoğan, sadece son sekiz-dokuz yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

Milyonlarca yapının dönüştürülmesinin kolay olmadığını vurgulayan cumhurbaşkanı, hedefin beş yıl içinde 1.5 milyon konutu daha dönüştürmek olduğunu söyledi. Yeni projelerin yatay mimari dikkate alınarak yapıldığının altını çizdi.

Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı dua etmesi için kürsüye davet eden Erdoğan, duanın ardından evlerini teslim alanların bazılarıyla canlı bağlantıyla sohbet etti. Erdoğan bir kısmına da kürsüde anahtarları teslim etti.