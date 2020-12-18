Erdoğan: ‘AK Parti’yi kapatacağız’ diyorlar, nerede kaldı sizin demokratlığınız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefete seslendi: “‘İktidara gelirsek AK Parti’yi kapatacağız’ diyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız?”

Fotoğraf: AA

İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki meydanın açılışına video konferansla katılan Erdoğan, millet bahçeleri, millet kıraathaneleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle, şehirlerin çehresini değiştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Elbette bu kutlu yürüyüşte tuzaklar kuruluyor” dedi.

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‘Şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor’

Salgına ve ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye’nin hedefine doğru yürümesinin, başarılarının bazılarını şaşırttığını hatta çıldırttığını söyleyen Erdoğan’ın hedefinde CHP vardı: “Dışarıdakileri şaşkınları anlıyoruz da içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasi, hak, hukuk adaletten bahsedenlerin AK Parti ve cumhur ittifakına yönelik tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Ne diyorlar? ‘İktidara gelirsek AK Parti’yi kapatacağız. AK Parti’yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız. Muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti’de görev yapanların mallarına el koyacağız’ diyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız? Hukuk devletine bağlılığınız? Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs’ta milletin seçtiği başbakanı, bakanları alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz. “

‘Ciğerinden biliriz’

CHP yönetimini ‘partilerindeki taciz tecavüz olaylarına karşı susmakla’ suçlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Biz bunları her darbenin, cutanın, muhtıranın içinde veya arkasında yer almalarından, milli sanayiyi, ekonomiyi engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları Milletimize yıllarca inancından ve kültüründen, özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler, tecavüzler oldu partilerinde, sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Biz bunların ciğerini biliriz. İnşallah 2023’e kadar hem bu gerçekleri hem de hizmetlerimizi bıkmadan, usanmadan milletimize anlatacağız.”