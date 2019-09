Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsü istemesi sosyal medyada geniş yer buldu.

I SPEECH KÜRSÜ??? pic.twitter.com/6sQkY5tDN8 Reklam

— attorney at love (@allegrande) September 24, 2019

Erdoğan kürsü kelimesini Türkçe söyleyince moderatör anlamakta güçlük çekti.

Erdoğanla moderatör arasında geçen konuşma şöyle:

Erdoğan: Excuse me, kürsü?

Moderatör: What do you need?

Erdoğan: I speech kürsü.