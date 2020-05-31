Erdoğan: İkinci çeyrek ‘sıkıntılı’; sonrası aydınlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,“Türkiye’nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil, inşa siyasetidir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Erdoğan, İstanbul’un Yeşilköy ilçesindede inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdıklarını söyledi.

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Bu hastanelerin yurt dışından Türkiye’ye teşhis ve tedavi için gelecek kişilere hizmet vereceğini aktaran cumhurbaşkanı, böylece ülkenin sağlık alanında çekim merkezi haline gelme konumunun daha da güçlendiğini ifade etti.

‘Türkiye büyüme oranı ile diğer ülkelerden ayrıştı’

Corona virüsü salgını döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte Türkiye’de de olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Ancak, Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina, hatta bir anlamda şerbetli bir ülkedir. Mesela ilk çeyrekte Amerika yüzde 4.8, Çin yüzde 6.8, Fransa 5.8 daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4.5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Dünya ekonomisinin önde gelen tüm ülkeleri salgın döneminde yaşadıkları kayıpları nasıl telafi edebileceklerini henüz bilmiyorlar. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlıktır.”

Salgının kontrol altına alınmasına paralel şekilde başlatılan normalleşme adımlarının yeniden yapılanma sürecinin gerisinde kalınmamasını temin edeceğini söyleyen cumhurbaşkanı, eskisinden daha çok çalışarak bu fırsatı değerlendirme kararında olduklarını belirtti.