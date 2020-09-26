Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava aracındaki (İHA) başarısını otomobil ve uçan arabalarda da yakalayacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Gaziantep’teki Teknofest 2020 ödül töreninde konuşan Erdoğan, yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yeniliklerin burada tohumlanacağını, filiz bulacağını, kök ve boy salacağını söyledi.

Reklam

Erdoğan, Türkiye’nin İHA alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirterek, “İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız” diye konuştu.