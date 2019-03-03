Erdoğan, İdris Naim Şahin’i hedef aldı: Bu taklacıya dersini verin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında halka hitap ettiği Ordu’da Saadet Partisi’nin adayı İdris Naim Şahin’i hedef alarak “Bu taklacıya 31 Mart’da dersini verin” dedi.

Fotoğraf: DHA

Şahin, 1994’te İstanbul belediye başkanı olduğu dönemde belediye genel sekreteri olarak Erdoğan’ın sağ koluydu. Daha sonra AKP’den milletvekilliği ve içişleri bakanlığı yaptı. Şahin 17-25 Aralık sürecinden sonra partiyle yollarını ayırmıştı. Erdoğan ve Şahin imam hatip lisesinden de arkadaştı.

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31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi’nden Ordu büyükşehir belediye başkan adayı olan Şahin Ordu’daki konuşmasında Erdoğan’ın boy hedefi oldu.

Erdoğan şunları söyledi: “Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş.

Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir. Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu’ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin…

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Gittiği her kapıdan bu taklacıya (Şahin’in bakanken bir vatandaşa takla at demesine atıf yapıyor) 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkamasın. Dava Adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Arkalarına terör örgütlerini alanlar bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar.”