Erdoğan: İdlib’deki gelişmeler lehimize döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye’nin lehine döndüğünü, Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, “Üç kaybımız var, rejimin kaybı çok büyük” dedi.

Ankara’da, dokuz hafta sürecek ‘AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılışında konuşan Erdoğan, Suriye’yle ilgili ise şunları söyledi: “Suriye Milli Ordusu’yla oradayız. Bay Kemal bana, ‘Esad’la görüş’ diyor. O Esad’ı tanımazken ben görüşüyordum. İstiyorsa kendi görüşsün. Biz Adana mutabakatayıla Suriye’deyiz. Rusya’nın desteği olmasa Esad’ın ayakta durması mümkün değil.”

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2008 yılında başlatılan siyaset akademisinde 12 yılda 74 bin kişiye eğitim verildiğini söyleyerek, “Yeni dönemde de 26 büyükşehir, 11 il merkezi ve 2 ilçe olmak üzere toplam 39 noktada 12 bine yakın katılımcı olacak” dedi.

Siyaset akademisiyle başlayıp en yüksek kademelere kadar çıkan çok sayıda isim olduğunu anımsatan Erdoğan, “Bu, AK Parti’nin bir siyaset okulu olduğunun göstergesi” dedi. AKP’nin üye sayısının 10.5 milyon olmasıyla gurur duyduklarını belirten Erdoğan, “Her bir vatandaşımızı potansiyel üye olarak görüyoruz. Teşkilatların yeni üyeler kazanmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir ayda 45 bin üye

Ocak ayında 45 bin üye kaydettiklerine değinen Erdoğan, “Yani sadece bir ayda 45 bin kişi üye oldu. Bakan Fatma Betül Sayan’la hata olmasın diye dosyalardan rastgele isimler seçip aradık hepsinin üye olduğundan haberi vardı”

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Siyasetteki makamların sonsuza kadar orada kalmak için var olmadığını söyleyen Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Biz geliyoruz” sözlerine yanıt verdi: “Bu millete çok çektirdiniz. Bu millet size ülkeyi teslim etmez. Müslüman sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.”

Erdoğan salondakilere şöyle seslendi: “Asıl işinizin millete hizmet olduğunu unutmayın. Haramı helali ayırt etmezseniz, güler yüzlü olmazsanız… attığınız her adımda millet sizi görür, notunuzu verir. Sınırlarınız Allah’ın sınırları olmalı.”

‘Erbakan’ın yanında çok şey öğrendim’

Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş gibi siyasi şahsiyetleri hayırla yad ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Bugün rahmetli Erbakan hocamızın dokuzuncu ölüm yıldönümü. Onun yanında çok şey öğrendiğimi söylemek isterim” dedi.

AKP’nin Türkiye’nin en genç partisi olmasına rağmen Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan 10 kat fazlasını yaptığını söyledi. İktidara geldiklerinden beri yaptıkları icraatları anlatan Erdoğan, hastane sayısının 5 bin 500’e, yatak sayısını 240 bine yükselttiklerini söyledi.

Erdoğan’ın, geçmişte hastanelerin durumunu anlatırken hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı: “Bay Kemal SSK’nin genel müdürüyken hastanelerin hali neydi? Hiç Savaş Ay programı izlemedi mi? Allah bunların eline düşürmesin. Bunların döneminde hastanede hijyen diye bir şey yoktu. Sağlam giren hasta çıkardı. Tuvaletler rezillik, her yer kan revan içinde. Başında kim vardı?”