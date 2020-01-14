Erdoğan: İdlib’de bizzat önlem alırız; Hafter’e ders vermekten geri durmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde Suriye’den, İdlib’deki bombardımanların neden olduğu göç dalgasına değinerek, “Gerekirse bizzat önlem alırız” dedi. Erdoğan, ateşkesi son dakikada imzalamayarak masadan kalkan Halife Hafter’e ise “Darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız” diyerek seslendi.

Lideri AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin tarihin hiç bir döneminde mazluma zulmeden anlayışa sahip olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Suriye’de Libya’da Akdeniz’de macera peşinde değiliz. Gözümüz petrol hırsıyla kör olmuş değil. Kendimizi ve kardeşlerimizin geleceğini korumaya çalışıyoruz. Türkiye’nin güvenliğinin Libya’nın, Suriye’nin, Irak’ın, Balkanların, Kafkasya’nın güvenliğinden geçtiğini hala anlamamış olanlara diyecek bir sözümüz bulunmuyor. Ama hamdolsun, milletimiz bu gerçeği görüyor ve bizi destekliyor.“

Reklam

Bahçeli ve Baykal’a teşekkür

Cumhur ittifakındaki ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’a da ‘Libya konusunda sergilediği devlet adamı tavrı için’ teşekkür ederek şöyle devam etti: “Külliyeye giden CHP’li veya ‘Putin İstanbul Havalimanı’na inemedi’ yalanına sarıldıkları kadar, ülkenin menfaatlerine sahip çıkmayanları ben milletimize havale ediyorum.”

‘Şehitler için fatiha okuyalım’

“Suriye’deki harekatlarda terör koridorunu parçalayıp attık. Şehit olan askerler ve tüm şehitlerimizi için gelin birer fatiha okuyalım” diyen Erdoğan fatiha suresini içinden okuduktan konuşmasına devam etti.

Son dönemde İdlib’de yaşananlara ve 400 bin kişinin Türkiye’ye doğru geldiğine değinen Erdoğan, “Kardeşlerimize sahip çıkmak ahlaki, insani ve İslami görevimizdir… İdlib’de bundan önceki ateşkesleri bozan hep rejimdi. Ama bu defa durum farklı. Gerekirse bizzat önlem alırız. Rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bozmaya kararlıyız.”

Reklam

Barış Pınarı Harekatı’nda verilen sözlerin tamamının tutulmadığının da altını çizen Erdoğan, “Gerekirse harekat yeniden başlar” söylemini yineledi.

Libya topraklarının haritada uzak görünebileceğini ancak tarihi bir bağ olduğunu söyleyen cumhurbaşkanı, “Libyalı kardeşlerimizin yardım talebini geri çeviremeyiz. yaşananlara kayıtsız kalamayız. Gazi Mustafa Kemal’in Trablusgarp’ta savaştığın, Libya’nın Kıbrıs Barış Harekatı’nda verdiği desteği de mi unuttunuz” ifadelerini kullandı.

‘Hafter, masada yalan darbesi yaptı’

Erdoğan, Libya’da ateşkese de değinerek, “Türkiye müdahale etmeseydi. Darbeci Hafter ülkeyi tamamen ele geçirmiş olacaktı” dedi. Hafter’in ateşkesi imzalamaya yanaşmadığını anımsatan belirten Erdoğan şunları söyledi: “Önce ‘Evet’ dedi sonra Moskova’dan kaçtı ama heyetimiz imzasını attı. Belge, evrak bizim elimizde. biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası sayın Putin ve ekibine ait. Hafter burada da masada da bir yalan darbesi yaparak masadan kalktı. Moskova’daki görüşmeler darbeci Hafter’in gerçek yüzünün dünyaya gösterilmesini sağladı. Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.”

‘Kanal İstanbul’u yapmakta geç bile kaldık’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Kanal İstanbul da vardı. Projeye karşı çıkanların projeyi bilmediğini savunan Erdoğan, “Bir kez daha anlatalım” diyerek Boğaz’ın tehlikelerle baş başa bırakılmaması için tasarlandığını söyledi. 2011’de ilk kez dillendirilen projenin 2023 hedeflerinden olduğunu söyleyen Erdoğan, “Yapmakta geç bile kaldık” dedi.

Erdoğan, 11 üniversite ve kamu kuruluşundan 200’ün üzerinde bilim insanının görüşüne başvurularak hazırlanan projede, kanal çalışma alanının 152 milyon kilometre kare, iki liman bir yat limanı, yedi köprü, iki demiryolu, iki hafif raylı sistem hattı yer alacağını söyledi.

75 milyar liraya mal olacak projenin finansmanında sorun yaşamayacaklarına inandıklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Tüm ayrıntılarıyla iyi düşünülmüş bir projedir. Öyle zincirleme yapmakla önleyemezsiniz, bizim işimiz eser üretmek onların işi boş boş konuşmaktır. Bunlar Osmangazi, Marmaray, Yavuz Selim Köprüsü’ne ‘İstemezük’ demediler mi? Dediler. Biz yaptık mı yaptık. Bir günde Marmaray’dan geçen yolcu sayısı günde 500 bin. Açtığımız günden beri 440 milyon. Yürekleri kin ve nefret kaplayınca göz görmüyor. “

Demirtaş’ın oyununu izleyenlere: Yahu siz kendiniz tiyatrosunuz

Erdoğan’ın gündeminde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’la izlediği, Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabından uyarlanan tiytro ounu vardı:

“Terörden cezaevinde olan şahsın eserini tiyatroda izliyorlar. Yahu kendiniz tiyatrosunuz. Sıkıyorsa çık Diyarbakır’a git oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol.”

‘Önümdeki saksı, Mardin’de şehit olan Mehmet Demir’in kızının hediyesi’

Erdoğan, konuşmasının sonunda kürsüde önünde duran saksının Mardin’den gelen bir hediye olduğunu anlattı: “Mardin’de esnaf olan Mehmet kardeşimiz yaralılara yardım ederken sınır ötesinden gelen havan nedeniyle şehit oldu. Kızı Gülay burada. İşi gereği gittiği 81 ilden topladığı topraklara babasının mezarından da toprak eklemiş ve çiçeği bana getirmiş. Bu çiçeği evimizin en güzel yerine koyacağız.”

Erdoğan, Mehmet Demir’in kızı Gülay Demir’i kürsüye çağırdı. Gülay Demir şöyle konuştu: “Türkiye’nin incisi Mardin’de doğup büyüdüm ama babamdan bu bayrak altındaki tüm vatan toprağına sahip çıkmayı öğrendim. Babamın verdiği ilkeleri uygulayacağım. Yaram var ama yarenlik edenler de var. Cumhurbaşkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum…. Zalimler için yaşasın cehennem.”

Gülay Demir, konuşurken bazı milletvekilleri ağladı.