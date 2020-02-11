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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: İdlib’de atacağımız adımları yarın açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün beş Türk askerinin Suriye ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği Suriye’nin İdlib kentinde yeni adımlar atacaklarını ve bunları yarın açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni‘nde konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib’de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve atacağımız bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.”

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Akşener’den hükümete İdlib mesajı: Mikrofon delikanlılığını bırakın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Suriye’nin İdlib kentinde hayatını kaybeden beş askere rahmet dileyerek, “Saldırı noktaları ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz, Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın” dedi.

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