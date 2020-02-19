Erdoğan: İdlib harekatı an meselesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişteki harekatlar öncesinde sarf ettiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü yineleyerek, “İdlib harekatı an meselesidir” dedi.

Lideri olduğu AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Suriye’de, İdlib’de yaşananlarla ilgili Türkiye’nin sessiz kalmayacağına dair söylediklerini bir kez daha tekrarladı.

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Geçen haftaki grup toplantısında, “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” diyen ve şubat sonunda kadar mutabakata uyulması için süre veren cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Şubat sonunda kadar Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Rejimin çekilmesi için son günler, uyarılarımızı yaptık. Aksi takdirde biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meselesidir.”

‘Aydınlık gençler değil aldatılmış gençler’

Dün beraat kararıyla sonuçlanan Gezi davasına da değinen Erdoğan, “Güya ağaç hassasiyetiyle başlayan olaylar devlete ve millete sivil kalkışmaya dönüştü” dedi. Erdoğan, Gezi’yle ilgili görüşlerini görüntüler eşliğinde paylaştı. Gezi olayları sırasında yaşananlardan derlenen video salondaki ekranda gösterildi.

Hafıza tazelemek istediğini söyleyen Erdoğan, Gezi olaylarını, ‘askeri darbeler, muhtıralar, terör saldırıları gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırı’ olarak niteleyerek, “Bay Kemal bunları ‘aydınlık gençler’ diye niteledi. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler” dedi.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Hani Atatürkçüydünüz, adı Atatürk Kültür Merkezi’ne asılan terörist posterleri görmediniz mi? Kimler astı? Bay Kemal işte senin takımın bunlar. Aydınlanmış gençleriniz bunlarsa yandık. Bizim bu vatan için fedai can edecek gençlere ihtiyacımız var.”

Osman Kavala yorumu: Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar

Ağaç dikmeye çok önem veren bir iktidarı ağaç katliamı yapmakla suçlayanlara ancak ‘lanet okuyabileceğini’ ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “PKK terör örgütünün uzantısı olan biri (Sırrı Süreyya Önder’i kast ediyor) gelip sahip çıkıyor. Bay Kemal de önünü açıyor. Bu, masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (iş adamı Osman Kavala’yı kast ediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. “

‘Kılıçdaroğlu FETÖ korumasına alındı’

Cumhurbaşkanı, geçen hafta, “Devleti FETÖ’ye teslim eden Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyerek ‘FETÖ’nün siyasi ayağının başındaki isim olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘FETÖ’nün siyasi ayağının asıl kendisi olduğuna dair iddiasını da bir kez daha dile getirdi.

Kılıçdaroğlu kendisine FETÖ’nün siyasi ayağının başındaki isim olarak işaret ettikten bir gün sonra, “FETÖ’nün siyasi ayağı bizatihi kendisi ve avanesidir” diyen Erdoğan, “FETÖ, 15 Temmuz’da herkesin peşine düştü. Bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ’nün korumasına alındı” dedi.

Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan çıkarken tanların önünü açtığını savundu: “Sayın Kılıçdaroğlu, biz tankların karşısında, helikopterlerin altındaydık ama sen Bakırköy’de başkanın evinde kahve yudumluyordun. İnsan bu şahsın evinde bir dolarlık banknot saklayıp saklamadığını merak etmiyor değil.”

‘FETÖ’nün görüşemediği tek lider Erbakan’

Başbakanken önüne Yüksek Askeri Şuralarda ‘FETÖ’yle ilgili tek bir dosya gelmediğini mütedeyyin kesimle ilgili dosyalar geldiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Her gün birileri çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesiyor. Oysa FETÖ’ye dokunmayan vesayet güçleri olardır. Bizim bu zırvalara cevap vermemizin tek sebebi milletimize olan saygımızdandır. Demokrasi söylemlerini FETÖ’yle mücadeleyi sulandırmak için kullananlar en az FETÖ kadar tehlikelidir.”

Sürecin 2010’da başladığını belirterek, “MİT kumpası bu yapının gerçek niyetinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde anlaşılmasını sağladı” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ne zaman ki bu yapının devleti ele geçirmeye çalıştığı anlaşılmıştır karşısında devleti bulmuştur. Türkiye’de FETO’nun güçlenmesinde, büyümesinde herkesin payı vardır akma terör örgütü ilan edip ona savaşan şahsım ve AK Parti’dir… FETÖ’nün anlaşamadığı görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamdır. Ondan nefret ederdi. Ben de görüştüm. Demirel, Ecevit, İnönü’nün şu andaki beyefendinin görüşmüşlüğü vardı ama ama Erbakan’ın yoktur. Ama şimdi Erbakan hocamın yol arkadaşı olan zat onunla dirsek teması içinde olanlarla iyi ilişkiler içinde.”

Video görüntüsü eşliğinde konuşmaya devam eden Erdoğan, CHP liderinin, kapatılan ‘FETÖ’cü olmakla suçlanan’ Zaman gazetesinin yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski başdanışmanı Rasim Bölücek gibi isimlerle görüntüsünü paylaşarak şunları söyledi: “Şimdi soruyorum: 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu halkın karşısına hangi sıfatla çıkacaktı. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’yle ilişkisi 17-25 Aralık’ta ortaya çıkmış 15 Temmuz’da ayyuka çıkmıştır.”

‘Şema tam olarak ortaya çıkmadı; devlet her yeri aradı CHP genel merkezine bakmadı’

Nice Kemalist’in su katılmamış ‘FETÖ’cü’ çıktığını savunan cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu için de aynı şüpheyi taşıdığını söyledi. FETÖ’nün şemasının hala tam olarak ortaya çıkarabildiklerini düşünmediğini belirten Erdoğan, “Bunun bir ucu dışarıda” dedi ve devletin her yere baktığını ancak CHP genel merkezine bakmadığının altını çizdi.