Erdoğan için sarayda tören: Bu defa yürütme organının tüm yetkileriyle geldim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Meclis’teki yemin töreninin ardından Beştepe’deki sarayda tören düzenleniyor.

Süvari Birliği ile saraya giriş yapacak Erdoğan mehter marşlarıyla karşılandı. Bu esnada Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101’er pare top atışı gerçekleştirildi.

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Törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile altı uluslararası örgütün genel sekreterinin katılması bekleniyor.

Altı bin kişinin davet edildiği, görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden yurttaşlar da davet edildi.

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Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan, arka yüzünde sarayın ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırıldı.

Törende, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlar Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller ile Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek de bulunuyor. Cumhurbaşkanı, 21.30’da kabineyi açıklayacak.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Rabbim göğsümüzü genişlet hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan adaletsizlikte, zulümden eyle.

Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için milletimiz için hayırlara vesilelere eyle Rabbim. Evet 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla Amin diyorum.

Rabbim nasip etti bir kez daha teveccühüyle bu göreve geldim. Üstelik bu defa yürütme organının tüm yetkileriyle birlikte geldim.

24 Haziran’da bir kez kendisine hizmet üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuz bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

Türk milleti olarak bugün burada, sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında, tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan, bilhassa Pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Yeni dönemde Türkiye demokrasiden, temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecektir.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Tabii bu kazada ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”