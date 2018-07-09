Erdoğan için tören: 10 bin kişi katılacak, 101 top atışı yapılacak, özel 1 lira dağıtılacak

Bugün Meclis’te yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Beştepe’deki sarayda tören düzenlenecek. Mehter marşlarıyla karşılanacak Erdoğan’ın törenine 10 bin kişi katılacak, 101 pare top atışı yapılacak.

AA’nın haberine göre Erdoğan, Meclis’teki yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret edecek, sonra da tören için Beştepe’deki saraya geçecek. Süvari Birliği ile saraya giriş yapacak Erdoğan mehter marşlarıyla karşılanacak. Bu esnada Erdoğan için 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101’er pare top atışı gerçekleştirilecek.

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AA, sarayda düzenlenecek törenin katılımcı sayısı ve çeşitliliği açısından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacağını öne sürdü.

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden yurttaşlar da davet edildi.

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Erdoğan’a özel para basılacak

Dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ve TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan, arka yüzünde sarayın ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırılacak.

Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, Almanya eski şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi isimler de yer alacak.

Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’dan toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak edecek.