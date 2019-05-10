Erdoğan, Hürriyet’i ‘basan’ Boynukalın’ı AKP’nin Londra temsilcisi yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşık dört yıl önce Hürriyet gazetesine saldıran grupta yer alan eski AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ı partisi AKP’nin Britanya’nın başkenti Londra’daki temsilcisi yaptığını açıkladı.
Aynı zamanda eski AKP Gençlik Kolları başkanı Boynukalın’ın da aralarında bulunduğu AKP’liler, Eylül 2015’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet’in Bağcılar’daki binasını basmıştı.
Bugün iftardan sonra konuşan Erdoğan AKP olarak yurt dışındaki partilerle de ilişkileri geliştirecek adımlar attıklarını belirtti.
Londra’da Abdurrahim Boynukalın’ı parti temsilcisi olarak görevlendirdiklerini belirten Erdoğan, “Böylece Londra temsilciliğimizi de açmış bulunuyoruz. Şimdi temsilciliklerimizin sayısını artırarak, partiler arasındaki diyaloğu geliştirmek durumundayız” diye konuştu.