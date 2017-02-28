Erdoğan, Hürriyet’e ateş püskürdü: Terbiyesizlik, bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberi ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyerek, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

Pakistan ziyareti öncesi konuşan Erdoğan, dün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la yaptığı görüşmede El Bab operasyonunun gündeme geldiğini belirterek, bir diğer konunun da Hürriyet gazetesinde ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haber olduğunu söyledi.

‘Böyle bir başlığı atmaya gazetenin yönetimi de patronu da muktedir değil’

Habere atılan başlığın kendisini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) rahatsız ettiğini kaydeden Erdoğan, “Tabii, içeride atılan başlık, çok çok daha çirkin. Bizim rahatsız olduğumuz bir konuda TSK’nın rahatsız olmaması mümkün değildir. Biz bir vücudun azaları gibiyiz” dedi.

Haberle ilgili açılan soruşturmayı hatırlatan ve bunun takipçisi olacağını söyleyen Erdoğan, “Burada yapılan şey, atılan şey terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya gazetenin ne yönetimi ne de patronaj kadrosu muktedir değildir” diye konuştu.

‘Artık amiral gemisi diye bir şey yok’

Haberi ‘eski alışkanlık’ diye niteleyen Erdoğan, Hürriyet gazetesine ‘had bildirdi’: Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunlar eski alışkanlar. Bunlar geride kaldı, herkes yerini ve konumunu bilecek. Yerini ve konumunu bilerek adım atacak.”

Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama sorduğun zaman yok amiral gemisiymiş şuymuş buymuş diye hava atarlar. Kusura bakmasınlar artık böyle bir şey yok. Bizi kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler.”

Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberi tartışma yarattı

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuya yönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Bakırköy başsavcılığı, şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de, grup toplantısında haberi yazan gazeteci Hande Fırat’ın suçlanmasını ‘tuhaf bir çelişki ve çarpıklık’ olarak değerlendirmişti.