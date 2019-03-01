Erdoğan ‘Hisseler devrolacak’ demişti: İş Bankası’nın kar dağıtım talebi reddedildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İş Bankası’nın kar dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı. İş Bankası 2018 yılı net karından kar payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak.

Fotoğraf: Reuters

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada şöyle dendi: “Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır.”

Reklam

İş Bankası’nın 2018 net kârı yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise yüzde 83 artışla 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl dördüncü çeyrekte 1.2 milyar lira net kâr elde etmişti.

İş Bankası ile ilgili izlenen en önemli konular arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bankada CHP’ye ait payların Hazine’ye devri konusu bulunuyor.

CHP Atatürk’ün mirası yüzde 28’lik hissesi kapsamında İş Bankası’nda dört yönetim kurulu üyesi bulunduruyor. Yine Atatürk’ün vasiyeti gereği CHP hisselerden kar payı almıyor, elde edilen gelir Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na gönderiliyor.



Reklam

Erdoğan CHP hisselerinin Hazine’ye devredileceğini önce ekim, sonra da şubat ayında dile getirmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermişti. Ancak bu yönde çıkarılacağı söylenen yasa tasarısı halen Meclis’e gelmiş değil.