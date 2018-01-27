Erdoğan hedef göstermişti: Lefkoşa’da binler Afrika gazetesi için sokağa çıktı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği, Kıbrıs’ta yayın yapan Afrika gazetesine yapılan saldırı binlerce protestocuyu Lefkoşa’da sokağa döktü.

Evrensel’in haberine göre, Sendikal Platform’un çağrısıyla dün akşam Lefkoşa’da sokağa çıkan binler, saldırıyı protesto etmek için ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’ adıyla bir eylem düzenledi.

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‘Barışa, demokrasiye, toplumsal varlığımıza sahip çıkacağız’ pankartı açan kalabalık, önce Cumhurbaşkanlığı’na, ardından da Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdü ve “Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz” ve “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları attı.

Eylem alanında Sendikal Platform adına yapılan konuşmalarda, barış, sevgi ve hoşgörü ortamının yerini linç ve saldırı kültürüne bırakmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Saldırılara karşı mücadele ve birlik mesajı verilirken, düşünce özgürlüğüne her koşulda sahip çıkılmasının önemi vurgulandı.

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Afrika gazetesi, PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘işgal’ diye tanımlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından şu sözlerle hedef gösterilmişti: “KKTC’de bir pespaye gazete, ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC’deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlık, edepsizliktir. KKTC’li kardeşlerimin özellikle böyle bir duruşu sergilemek suretiyle KKTC’de gereken cevabı onlara vermeleri lazım.”

Erdoğan’ın konuşmasından saatler sonra gazete ofisi önünde toplanan kalabalık bir grup, ellerindeki Türk ve KKTC bayraklarıyla saldırıda bulunmuştu.