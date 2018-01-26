Erdoğan hedef büyüttü: Önce Menbiç, sonra Irak sınırına kadar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin harekatından sonra hedefin Menbiç olacağını yinelerken operasyonların Suriye-Irak sınırına kadar genişleyebileceğini söyledi.

Erdoğan, Afrin operasyonu gündeme geldiğinden beri bir sonraki hedefinin Menbiç olduğunu söylüyor. Menbiç’te ABD askerleri bulunuyor. Dolayısıyla Menbiç’e yönelik bir operasyonun Türk ve Amerikan askerlerini karşıya getirme tehlikesi var.

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AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın yolunda gittiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç’i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç’in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz.”

Son olarak Amerikan yönetimi, Ankara’nın Menbiç’e girilmeyeceği yönünde bir garanti vermediğini bildirmişti.