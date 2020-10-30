Erdoğan: Hedef, AKM’yi 2021 haziranının sonunda tamamlamak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Taksim Camisi’nin ramazan ayına yetiştirilebileceği bilgisini aldığını, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2021’in altıncı ayının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Fotoğraflar: @tcbestepe

İstanbul’da, Taksim’de, cami inşaatı ve yıkılıp yeniden inşa edilen kültür merkezinde incelemelerde bulunan Erdoğan şu bilgileri verdi:

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“Taksim Camisi’yle alakalı olarak ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021’in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de kültür ve turizm bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar… Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal ama bunun dışındaki bütün işleri altıncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz.”

Erdoğan, hayatını kaybeden eski başbakan Mesut Yılmaz’la ilgili ise şunları söyledi: “Sabah eşleri Berna Hanım’la bir görüşme yaptım. Gerek başbakan, gerek dışişleri bakanı, gerek kültür ve turizm bakanı olarak görev yapan bir devlet adamıydı, aynı zamanda hemşerim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreçte katılma erdemini gösterdi. Bundan dolayı şükranım var. Allah taksiratını affetsin. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”