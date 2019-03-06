Erdoğan: HDP seçmenine ‘Terörist’ demedim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP seçmenine hiçbir zaman “Terörist” demediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Malatya’da mitingde konuşan Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Kürdistan’da kazanacağız, Batı’da da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” sözlerini hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?” dedikten sonra ülkenin yedi bölgesi olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Peki ne yapmak istiyor bu ifadeyi kullanmakla? Türkiye’yi bunlar bölmek istiyor, sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesi var, lütfen oraya defol. Son zamanlarda HDP’liler bir şey uydurmaya başladılar; ‘Erdoğan, HDP’ye oy verenleri terörist ilan ediyor.’ Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil’e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır. Neden? Çünkü bu milletin çukur, kanal açmaya parası yok, hizmete var.”