Erdoğan hariç: Adaylar 166 bin kişiden 33 milyon lira bağış topladı

24 Haziran seçiminde yarışan cumhurbaşkanı adaylarına vatandaşlar tarafından yapılan bağış rakamları Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan hariç belli oldu. Cumhurbaşkanı adayları 165 bin 786 kişiden 32 milyon 755 bin lira bağış topladı.

Dünya’nın ulaştığı rakamlara göre, CHP’nin adayı Muharrem İnce 143 bin kişiden 25.8 milyon lira topladı.

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İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener yaklaşık 16 bin 243 bin kişiden 5.4 milyon liralık bağış aldı.

Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu 2 bin 543 kişiden 805 bin lira bağış topladı.

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Tutuklu olduğu için seçim kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalan HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a ise 3 bin kişi toplamda 489 bin lira bağış yaptı. Demirtaş 2014’teki seçimlerde 1.2 milyon lira bağış toplamıştı.

Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek’e ise bin kişi toplamda 300 bin lira bağış yaptı.

Harcanmayan bağış Hazine’ye

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabildi.

Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyruğundan olmayan gerçek kişilerden bağış yapılmadı.

Adaylar sadece nakdi yardım alabildi. Bir kişinin her bir adaya yapabileceği yardım tutarı, en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçmedi.

Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alırken, bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların ‘seçim hesabı’ olarak açtırdıkları ve YSK’ya bildirdikleri banka hesabına bağışçı tarafından yatırıldı.

Söz konusu sürede, bağış ve yardımlarla yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedildi.

Bağış tutarları YSK tarafından 14 Ağustos’a kadar kamuoyuyla paylaşılacak.

Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım ise Hazine’ye intikal ettirilecek.