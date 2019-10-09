Erdoğan harekat merkezindeyken, Kalın O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Washington’a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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Açıklamada, şöyle dendi: “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırımızı terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir.”

Erdoğan, harekatı özel bir merkezden takip ediyor

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı, hareket merkezinden takip ettiği görüntüler paylaşıldı.

Fotoğraflar: DHA

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldığı görüldü. Hareket merkezindeki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın da bulunduğu görüldü.

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MSB: Harekat, ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Harekatın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile başladığı kaydedilerek şöyle denildi:

“Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan ‘Meşru Müdafaa Hakkı’ çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil-masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.”