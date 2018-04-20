Erdoğan hangi AKP’lileri kastetti: Listelerde siyaset baronlarına yer verilmeyecek

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li milletvekillerine 24 Haziran’daki erken seçimlerinde hazırlanacak aday listelerini anlatırken “Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz” dediği öğrenildi.

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi’nin yazısına göre, milletvekillerini gruplar halinde kabul eden Erdoğan şu mesajları vermiş: “Seçim kararını hemen Meclis’ten çıkaracağız. Çok çalışacaksınız, çok çalışacağız. Yurtdışı programı olanlar programlarını iptal etsin. Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Milletvekillerinde değişiklik olabilir ama kimse küsmesin. Ben yoksam AK Parti yok demesin. Herkes çalışmaya başlasın. Eskilerle, yenilerle bu kutlu davaya hizmete devam edeceğiz.”

Reklam

Selvi, Erdoğan’ın geçmişte AKP’de görev almış isimler için de şu sözleri sarfettiğini de aktardı: “Ben olmazsam batar anlayışında olan nice insanlar gördüm. Silindi gittiler. Ama davam diye devam edenleri hayırla yâd ediyoruz. Ama bazılarını hatırlayan kimse yok. Bu büyük bir davadır.”

Selvi yazısının sonunda da şöyle dedi: “Cumhurbaşkanı milletvekili listeleriyle ilgili ilginç bir sinyal veriyor. ‘Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz’ diyor. Nasıl anlarsanız anlayın artık.”

Reklam