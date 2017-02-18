Erdoğan, halka yeni sistemi kendisi anlattı: Yetkileri tek kişide topluyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tek adam rejimi getireceği eleştirilerinin odağındaki ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sisteminin cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerini ‘tek kişide toplamak’ olduğunu söyledi.

Elazığ’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemi için meydana inen Erdoğan, sistemin özelliklerini kendisinin ‘daha iyi’ anlatacağını söyledi.

Geçmiş yıllardan verdiği örneklerle konuşmasını zenginleştiren Erdoğan, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı ile başbakanın gücü aynı kişide birleştiği için kavga dövüş çıkmayacak. Bu ülkede cumhurbaşkanının başbakana anayasa kitapçığını fırlattığını gördük mü? Yaşadık mı? Kardeşlerim ya, dünyada böyle çirkinlik olur mu ya? Bunu bile yaşattılar bize ya. Bunu da kaldırıyoruz. Bu yetkileri tek kişide topluyoruz ve kitapçık fırlatma dönemi bitiyor.”

‘Hızlı olsun diye’

Yürütme yetkisinin cumhurbaşkanına verileceğini hatırlatan Erdoğan, öte yandan cumhurbaşkanının Meclis’e karşı da sorumluluk üstleneceğini savundu.

Sıklıkla tartışılan cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yürütme görevi ile yasama organının görevi arasındaki ayrım netleştirildiği için karşılıklı yetki aşımı diye bir mesele inşallah olmayacak. Kanun çıkartmak yasamanın işidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise yürütmenin işlerini hızlandırmak için getiriliyor.”

Erdoğan, ‘İşleri güçleri dedikodu’ diye çattığı CHP’nin vurguladığının aksine, Meclis’in bu sistemle daha da güçleneceğini savundu.

“Meclis ortadan kalkmak bir yana güçleniyor” diyen cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “İşlevsiz bırakılmak bir yana daha geniş vazifeler üstleniyor. Öte yandan yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını da etkiliyoruz. Böylece yargının bir grubun tasarrufuna girmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz. HSYK’nın yapısı çoğulcu ve geniş tabanlı özelliği korunarak güçlendiriliyor.”

‘Hatta HDP’ye oy verenlere de’

Erdoğan, konuşmasında diğer parti seçmenlerine de seslenirken, HDP seçmenlerini son anda sözüne dahil etti: “AK Parti, CHP’ye, MHP’ye hatta HDP’ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin birlik ve beraberlikle bütünleşin.”