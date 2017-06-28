‘Erdoğan’a hakaret’te geçen yıl: 46 bin işlem, 5 bin kamu davası, 1080 mahkumiyet

Geçen yıl mahkemeler yoğun biçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet organlarının saygınlığına karşı suçlara ilişkin mesai yaptı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre geçen yıl bu suçlardan 46 bin 193 işlem yapılırken, 4 bin 936 dosya hakkında savcılık tarafından kamu davası açıldı. Bunlardan 9 bin 900’ü hakkında takipsizlik kararı verildi. 31 bin 357 dosya hakkında da yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, fezleke düzenleme ya da başka bir savcılık bürosuna gönderme kararı verildi.

Reşit olmuş 4 bin 750 kişi, 36 yabancı ve iki tüzel kişi hakaretle suçlanırken, 12 ile 15 yaş arasındaki 102, 15-18 yaş arasındaki de 138 çocuk devletin egemenliğine ve organlarının saygınlığına karşı suçlandı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre bu davaların 1080’inde mahkumiyet kararı verildi. Bu da hakkında karar verilen yüzde 34’ünde mahkumiyet kararı çıktığını gösteriyor. Bu dosyaların 679’unda beraat, 867’sinde de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.