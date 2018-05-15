Erdoğan: Hakan Atilla’yı suçlu ilan etmek Türkiye’yi suçlu ilan etmektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan ve karar duruşması yarın görülecek eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için, “Kesinlikle suçsuzdur. Eğer suçlu olarak ilan edilecek olursa bu bir defa Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta suçlu olarak ilan etmek anlamına gelir” dedi.

AA’nın aktardığına göre, Londra’da Bloomberg TV’ye konuşan cumhurbaşkanı Halkbank’a ‘çok büyük bir haksızlık’ yapıldığını savundu.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Özellikle Hakan Atilla herhangi bir suçlu değil. Hakan Atilla, sürekli Amerika’ya gidip gelen, son altıncı gidişinde ise herhangi bir suç ortada yokken alıkonulan, gözaltına alınan bir arkadaşımız. Böyle adaletsizlik olamaz. Ve şu anda da ne yazık ki orada gözaltında, tutuklu ve tutuklu olarak da şu anda akıbetini bekliyor. Mahkemeler farklı bir şekilde şu anda devam ediyor ve buradan çıkacak netice nedir bilemiyorum. Bir yargı süreci var. Bir yargı süreci içerisinde de özellikle Halkbankımızın avukatları bunları takip ediyor. Temenni ederim ki Türkiye-ABD ilişkilerini tamamıyla yerle yeksan etmeyecek bir netice çıkar.”

Erdoğan, “Adaletsizlik olduğunu belirtiyorsunuz. Adaletsizlik olduğunu düşünüyorsanız ülke olarak cezayı ödeyecek misiniz?” yönündeki soruya karşılık, ‘netice ortaya çıkmadan bir şey söylemenin yanlış olacağını’ söyledi.

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Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur. Dolayısıyla biz onun beraatını bekliyoruz. Çünkü ortada bir suç yok ki. Söyleyebildikleri, isnat edebildikleri bir suç yok ki… Böyle bir insana suç isnat etmek bir defa kabul edilebilecek bir şey değildir. Kaldı ki Hakan Atilla eğer suçlu olarak ilan edilecek olursa bu bir defa Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta suçlu olarak ilan etmek anlamına gelir. Sonuç çıktıktan sonra kanunların gerektirdiğini Halkbank yapacaktır.”

15 yıl isteniyor

Atilla, Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınmış ve dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu.

New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla hakkında 15 yıl altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talep etmişti.

Savcılık, Berman’a gönderdiği dilekçesinde, cezaların ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek’, ‘ABD’yi aldatma suçuna iştirak’, ‘ABD bankalarını dolandırmak’, ‘ABD bankalarını dolandırmaya iştirak’ ve ‘kara para aklama suçuna iştirak’tan verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Savcının talebi sonrası davanın duruşmasının 16 Mayıs’ta görülmesi bekleniyor.

Sarraf ‘sanık’ken ‘tanık’ olmuştu

Savcılar davada Atilla’yı, İran’ın yaptırımları ihlal edip hayali altın ve gıda ticareti sürdürmesine yardım ederek Türk-İran uyruklu altın taciri Rıza Sarraf ve diğerleriyle işbirliği yapmakla suçlamıştı.

Türkiye’deki 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi olan Sarraf, ABD’de görülen davada onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken tüm suçlamaları kabul edip savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçmişti.

Atilla ise hiçbir komploya katılmadığını savunmuştu.