Erdoğan: Hakan Atilla’nın suçu olmadığını jürinin gördüğünü zannediyorum

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’de yargılandığı davaya ilişkin, “Suçu olmadığını jürinin gördüğünü zannediyorum” dedi.

ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili görülen davada 3 Ocak’ta jürinin karar vermesi bekleniyor. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf davanın tanığı, Hakan Atilla ise tek sanığı. Davanın sonucuna göre Türk bankacılık sistemine de ağır para ceza çıkma ihtimali konuşuluyor.

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Afrika gezisi dönüşü uçakta davayı ve bankacılık üzerindeki olası etkisini değerlendirmesi istenince Erdoğan, “Hakan Atilla’nın bir suçu olmadığının bunlar tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Jürinin bunu görmüş vaziyette olduğunu zannediyorum. Fakat buna rağmen jüri, adeta belirsizlik içinde olduğu için kararını veremiyor gibi görünüyor” dedi.

‘Bankamızın beklediği istikamette tecelli edecektir’

Cumhurbaşkanı Halk Bankası’nın avukatlarının konuyu yakından takip ettiğini de belirtti: “Zannediyorum ki Hakan Atilla ile ilgili süreç, bankamızın beklediği istikamette tecelli edecektir. Temennimiz, Hakan Atilla’nın bir suçu olmadığının oradaki mahkeme tarafından da anlaşılmasıdır.”