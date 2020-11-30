Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısından sonra salgınla ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni kısıtlamaları duyurdu.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

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*Yeni bir takım önlemleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Salgının, olumsuz etkisini azaltmak için hareketliliği an aza indirmek için aldığımız tedbirlerden başka bir çözüm bulunmuyor.

*Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkmadan, mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını ve evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz.

*Soğuk algınlığının ve gribin de artması sağlık sistemimizdeki yükü arttırmıştır. Sağlık çalışanlarına en büyük teşekkürümüz bu yükü arttırmamak olacaktır.

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*Bu dalganın üstünden geldiğimizde, aşı sürecinin de başlamasıyla daha rahat bir döneme gireceğiz. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel salgın krizini geride bırakmış olmayı ümit ediyoruz.

*Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanma aşamasına gelen her aşıyla ilgili bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz.

*Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren, sağlık çalışanlarından başlayarak aşıyı uygulamaya başlayacağız.

*Yerli aşı çalışmalarını da gün gün izliyoruz. Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı hem de üretimi, ticareti, istihdamı, eğitimi, sosyal hayatı sürdürmeyi korumaya çalışıyoruz.

*Haftaiçi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

*Kısıtlama, Cuma 21.00’dan pazartesi 05.00’a kadar da kesinitisiz devam edecektir.

*Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak

*Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

*Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

*Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

*Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.

*Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

*Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

*Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

*Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

*Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacaktır. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

*Lütfen kapalı mekan, evleriniz, neresi olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem için kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok, bunları sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli zararlı ürünler.