Erdoğan ‘hafif bulmuştu’, Özbek ‘ağırlaştırdı’: Şükür ve Erdem ‘örgüt üyeliği’nden ihraç edilmiş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüpten ihracı için, “Asıl sebep aidatlar değil terör örgütü üyeliği” dedi.

‘Tereddüt etmedik’

NTV Spor canlı yayınına katılan Özbek, süreci şöyle anlattı: “Genel kurula yedi kişiyi gönderdik beş kişiyi ihraç etti Hakan Şükür ve Arif Erdem’i az bir farkla reddetti. Özellikle terör örgütlerine bulaşmış ve bunu da inkar etmeyen Hakan Şükür ve diğer arkadaş Galatasaray kulübünün üyesi olma hakkını kaybetmiştir. Onun için kulüp ve camia böyle bir kara gölgeyi içinde taşıması mümkün değil. Dolayısıyla biz hiç tereddüt etmeden sevk ettik.”

‘Asıl sebep terör örgütü üyeliği’

İki ismin genel kurulda ihraç edilmemelerini ‘provokatif bir azınlığın olayı duygusal hale getirmesine’ bağlayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları söyledi: “Ben böyle bir kararı beklemiyordum. Beş kişi aynı suçtan ihraç edildi. Ben bu sonucun herkesi çok üzdüğünü fakat özellikle yönetim kurulunu ve beni son derece üzmüştür. Sonrasında olağanüstü genel kurulu topladık ve yeniden değerlendirmeye aldık. Hakan Şükür ve Arif Erdem’in FETÖ/PYD bağlantıları çerçevesinde ihracını tekrar gündeme aldık. Tüzüğün bize verdiği bir yetki var altı sene aidatını peş peşe yatırmamış üye varsa ihraç edebilirsiniz. Dolayısıyla biz o anda bunu çalıştırdık. Bu da var ama asıl sebep aidatlar değil terör örgütü üyeliği. Aidatların ödenmemesi tüzük gereği artı bir sebep teşkil etmiştir. Yönetim Kurulu’nun aldığı karar terör örgütü bağlantıları. O nedenle Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten çıkarılmasının ana nedeni budur.”

‘Biz de yeterli bulmuyoruz’

Şükür ve Erdem’in ‘aidat ödemedikleri’ gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmelerini yeterli bulmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a katıldığını dile getiren Özbek, “Biz de yeterli bulmuyoruz. Yönetim kurulu kararımızda, ‘Söz konusu kişilerin terör örgütü bağlantısı sebebiyle yönetim olarak ihracına karar verdik’ yazıyor. Tüzüğe bağlı olarak ilgili maddeyi işletmek zorunda kaldık ama esas sebep bu değil” ifadelerini kullandı.