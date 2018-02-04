Erdoğan güvenmiyormuş: AKP üç boyunca anket yaptırmayacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda AKP üç ay boyunca anket yaptırmama kararı aldı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Erdoğan başkanlığındaki son MYK toplantısında, hükümetin aldığı kararların kamuoyundaki yansımaları değerlendirildi.

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Afrin operasyonundan önce yapılan araştırmalarda, Kudüs girişimine destek, ekonomik gelişmelerle ilgili ise şikayetlerin yoğunlaştığı belirlendi.

Erdoğan, bu çalışmalar aktarılırken, “Anketlere güvenmiyorum artık. Bizi manipüle ediyorlar. Geçmişte de oldu. Yerel seçimlerde bizi nasıl yanılttıklarını gördük” dedi.

Bunun üzerine önümüzdeki üç ay boyunca anket yaptırmama kararı alındı.

Parti kurmayları, “Seçimlere yakın anketler yaptıracağız. Her ay yapılan anketler için 100 bin lira civarında ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı da anketlerin gerekli oldukça yapılmasına destek verdi” dedi.

Partide, bir süre önce yapılan ‘belediye başkanı operasyonlarında’ anketlerle ilgili sorun yaşadığı öğrenildi. Bazı illerde, görevde kalmak isteyen belediye başkanı ve il başkanlarının bazı anket firmalarına para vererek, kendisini başarılı gösteren anketler yaptırdığı öne sürüldü.