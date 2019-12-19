Erdoğan: Güvenlik Konseyi sistemi ömrünü tamamlamıştır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Malezya’da Kuala Lumpur Zirvesi’nde BM’nin 5 daimi ülkesini işaret ederek “1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır” dedi.

Malezya’nın öncülüğünde bu yıl ilk kez liderler düzeyinde yapılan Kuala Lumpur Zirvesi vesilesi ile bir arada olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Erdoğan, İslam dünyasını belli aralıklarla aynı çatı altında buluşturan platformların en büyük sıkıntısının ‘uygulama eksikliği’ olduğunu söyledi.

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Filistin davasında hiçbir mesafe alınamadığını belirten Erdoğan, “Kaynaklarımızın sömürülmesine mani olamıyorsak, mezhepçilik üzerinden coğrafyamızın lime lime edilmesine ‘dur’ diyemiyorsak sebebi uygulama eksikliğidir” dedi.

‘İslam dünyası çaresiz değil’

Erdoğan, İslam dünyasının güçsüz ya da çaresiz olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Müslümanların kaynak, nüfus ve coğrafi konum bakımından rakipleri ile arasında hiç bir fark yoktur. Hatta tüm bu alanlarda İslam dünyası diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir durumdadır. Allah’ın bizlere bahşettiği onca imkana, petrole, nüfusa, doğal kaynağa rağmen hala Müslümanların önemli bölümü açlık, kıtlık, fakirlik ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı önce kendimizde aramamız gerekiyor.”

Müslümanların son 2 asırda ne çekmişse meseleleri ile yüzleşmek yerine kolaycılığa kaçtıkları için çektiğini söyleyen Erdoğan, “Aldığımız kararları icraata dönüştürebildiğimiz ölçüde değişime de öncülük edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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‘3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimize sahip çıkıyoruz’

Zirvenin bu açıdan da yeni bir çığır açmasını dilediğini vurgulayan Erdoğan, “Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezinde bir ülke olarak coğrafyamızda yaşanan hemen her hadiseden en fazla biz etkileniyoruz. Komşumuz Suriye’deki savaştan, zulümden ve terör örgütlerinin baskısından kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz. Suriye’den gelenlerin yanısıra Irak’tan Afganistan’a kadar yüzbinlerce muhacire ensarlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söylediklerini anımsatan Erdoğan, “2. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından kendi çıkarlarını korumak gayesi ile kurulan 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır” dedi.