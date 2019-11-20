Erdoğan, grup başkan vekilini savundu: Hukukunu korumak görevimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te, eski başbakan Bülent Ecevit nedeniyle çıkan tartışmada, CHP’li Engin Özkoç’un Meclis başkanına, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin için, “Hanımefendiye haddini bildirin” demesini eleştirdi. Erdoğan, “Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimiz” dedi.

Lideri olduğu AKP’nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Zengin’in, Ecevit’in eski ABD başkanı Bill Clinton’la fotoğrafını göstererek karşısında ‘el pençe divan durduğunu’ söylemesi üzerine çıkan tartışmada Özkoç’un sarf ettiği sözlerine değindi.

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‘Cezai müeyyide neyse uygulanmalı’

Erdoğan şunları söyledi: “Grup başkan vekilimiz olan bir hanımefendiye saldırdılar. Özlem Hanım’a ‘Susturun şu kadını’ diye bağıran CHP’liler var. Zamanında bay Ecevit, bir bayan milletvekilimize (Merve Kavakçı’yı kast ediyor) aynı şekilde davranmıştı. Bir başkan vekilimize, bir milletvekilimize böyle davranan edepsizlere parlamentonun ceza vermesi lazım. Cezai müeyyide neyse uygulanmalı. Başkanları şahsıma hakaret ediyor biliyorsunuz. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Burası yol geçen hanı değil. Hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimiz.”

CHP genel başkanı hasmane tutum içinde

Dışarıdan gelen tehditleri bertaraf etme konusunda bir sorunları olmadığını ve beka mücadelesi verdiklerinin altını çizen Erdoğan iç siyasette farklı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını vurguladı. ‘Cumhur ittifakı’nın ortağı MHP’den destek aldıklarını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “CHP ve HDP yalan ve iftirada sınır tanımıyor, CHP’nin genel başkanı Türkiye’nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane bir tavır içinde. Dünkü grup toplantısında Sakarya’daki tank palet fabrikasına ilişkin iddialarına yanıt verdik buna rağmen aynı iftiraları yenilerini ekleyerek bizden hemen sonra tekrarladı. ‘Hiç olmazsa sus’ diyoruz onu hiç beceremiyor.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuk sisteminin işlememesinden dolayı son dönemde sıklıkla dile getirdiği, “Hiçbirinizin can ve mal güvenliği yok. Böyle ülkeye yabancı yatırımcı gelmezmiş” sözleri de Erdoğan’ın hedefindeydi.

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Kılıçdaroğlu’nun ihanet etmekle suçladı

“Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek yatırım gelmesini engellemek ihanetin dik alasıdır. Neyse ki küresel sermaye onu kaale almıyor” diyen Erdoğan, borsadaki yükseliş başta olmak üzere olumlu gördüğü ekonomik verileri paylaşırken, “Bay Kemal binde birle yüzde biri ayırt edemez” ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde geçmiş hükümetlerin ‘nema’ olarak bilinen zorunlu tasarruf kesintilerini vatandaşa ödediklerini, IMF’ye 23.5 milyar dolar borcu sıfırladıklarını anlatan Erdoğan, teşkilatların halkla kucaklaşması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.