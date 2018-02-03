Erdoğan gözünü okullara dikti: Ak Parti bayrağını üniversitede, liselerde dalgalandırmaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bitlis’te halka hitap ederken, “2019’da Bitlis’in tüm mahallelerinde, üniversitesinde, liselerinde Ak Parti’nin bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız?” dedi.

İl kongresine katılan Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmeye ihmal etmedi: “Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum” diyen Erdoğan, CHP’nin kurultay yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.”

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Erdoğan, Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştiren Avrupa Parlamentosu yetkililerini de hedefe aldı: “Bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Avrupa teröre karşı gereğini yapmazsa Türkiye uyarılarını sürdürecek.”

Konuşmasının bir bölümünde gençlere seslenen Erdoğan, “Gençler, 2019’da Bitlis’in tüm mahallelerinde, üniversitesinde, liselerinde Ak Parti’nin bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız?” diye sordu.