Erdoğan Gezi’yle Paris’i kıyasladı: Terör eylemleri var, medyada ses yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa’daki akaryakıt zammı protestolarını ‘terör eylemleri’ diye niteleyip Gezi Parkı eylemleriyle kıyasladı.

Bir sempozyumda konuşan Erdoğan, Müslüman coğrafyasındaki terör saldırıları için ‘İslami terör’ nitelemesinin kullanılmasını eleştirerek, “Terör örgütlerini açıkça ve gizlice destekleyenlerin, İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir” dedi.

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Terörün farklı coğrafyalarda bulunduğunu dile getiren cumhurbaşkanı, “Buna rağmen sadece Müslümanların böyle bir ithama, iftiraya maruz bırakılması küresel düzeyde terörle mücadelenin önündeki en büyük handikaptır” diye konuştu.

‘Lekelenmesini istemiyorlar’

Lafı Fransa’daki akaryakıt zammı protestolarına getiren Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak uluslararası basını hedef aldı: “Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim’i gösterdi değil mi? Şu anda Paris’te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris’i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor.”