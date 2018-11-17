Erdoğan: Gezi’yi yapanlar ‘millet bahçeleri’ne bakıp çevrecilik görsün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2013’teki Gezi eylemine katılanların ‘millet bahçeleri’ne gelerek ‘çevreciliğin ne olduğunu’ görmelerini istedi.

İstanbul’da beş farklı ‘millet bahçesi’nin toplu açılışında konuşan Erdoğan, ‘millet bahçeleri’nin büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu söyledi.

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Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış olduklarına dikkat çeken cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı’nın arazisine de bahçe yapacaklarını anımsattı ve “İstanbul daha da güzel olacak” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.”

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Taksim’deki Gezi Parkı’nda 2013’te ağaçların sökülerek Topçu Kışlası yapılmak istenmesinin ardından başlayan olaylar, Türkiye tarihinin en büyük protestolarından birine dönmüştü.

Gezi Parkı, işadamı Osman Kavala bağlantılı akademisyen ve gazetecilerin eylemleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınmaları sonrası yıllar sonra bir kez daha gündeme gelmişti.

‘Mustafa Kemal’e hakaret edilmesine izin vermeyiz’

Konuşmasında sosyal medyada yaşanan Atatürk tartışmalarına değinen Erdoğan, “Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye’de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz” dedi.