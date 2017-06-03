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Erdoğan, Gezi’yi ‘andı’: Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz?


Dördüncü yıldönümünde Gezi eylemlerini anan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz?” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Kurulu’nda konuşan cumhurbaşkanı,

29 Mart tarihinde sona eren ‘Fırat Kalkanı’ harekatıyla ‘virgül’ atıldığını ve bundan sonra devamının geleebileceğini söyleyen Erdoğan, “Eğer, Suriye’nin kuzeyinden ülkemize herhangi bir taciz olacak olursa o zamanda artık biz bundan sonra hiç kimseyle bu konuları görüşmeyiz. Kararımızı kendimiz veririz” dedi.

Gezi eylemlerinin dördüncü yıldönümünü hatırlatan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun!” sözlerini hatırlattı.

‘Gezi’de ne oldu?’

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Bu nasıl hak ve özgürlük mücadelesi ya? Bir şehri yakacaksınız, yıkacaksınız, polislerimizi şehit edeceksiniz, cam, çerçeve her  şeyi indireceksiniz ve buna hak ve özgürlük mücadelesi diyeceksiniz. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz? Hak ve özgürlük mücadelesini vermek, Yeşilköy Havalimanı’ndan kaçarak Bakırköy Belediye Başkanının evine  sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz’da da kaçaklardansın. Nerede bölücü terör örgütü PKK varsa, bunlar da onların yanında, CHP onların yanında. Daha dün Taksim’de yürüyüş yapıyorlar, CHP’li milletvekilleri de onlarla beraber. Gezi’de ne oldu? Gezi’de ortaya ne çıktıysa, işte bu bölücü terör örgütünün bir provokasyonu neticesinde  çıkmıştır ve bu işin içinde kendileri de var. Kendi bütün ekipleriyle beraber bu  işin içindeler.”

‘Terörist olmayan için yok hükmünde’

Sözlerini OHAL’e değinerek bitiren Erdoğan, olağanüstü halin sadece terörle mücadele için olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Terörist olmayan için OHAL yok hükmündedir. Bunu böyle  bilelim. Terörle mücadelenin gerektirdiği kadar da bu uygulama devam edecektir” dedi.

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