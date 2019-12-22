Erdoğan: Gerekirse Libya’ya desteğimizin askeri yönünü artıracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘gerekmesi halinde’ Türkiye’nin Libya’ya desteğinin ‘askeri yönü’nün artırılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni’nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı, Yunanistan’ın uzunca bir süredir Türkiye’yi denize adım atamaz hale getirme peşinde olduğunu, İsrail’in de benzer çabada olduğunu dile getirdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim kimsenin hakkını gasp etmek gibi niyetimiz yok. Artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yok. KKTC ve Libya ile başladığımız süreçten vazgeçersek, denize girecek kıyı, olta atacak sahil bırakmayacaklar.”

‘Hukukla çelişmiyor’

Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Libya’yla mutabakatının Türk ve uluslararası hukukla çelişen yönü bulunmadığını belirterek “Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur” dedi.

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Erdoğan, “Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, “Gerekirse Libya’ya desteğimizin askeri yönünü artıracağız” dedi.

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetinin askeri işbirliği ve Akdeniz’deki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşması, dün AKP ile MHP’lilerin oylarıyla Meclis’te kabul edilmişti.