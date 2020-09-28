Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi‘ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

‘Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’nda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin bir Akdeniz ülkesi olduğunu belirterek, “Biz burada misafir değil ev sahibiyiz” söylemini yineledi.

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Akdeniz’de gerilimden değil barıştan yana olduklarına, Türkiye ve KKTC’nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağını vurgulayan Erdoğan, tüm aktörleri aynı masa etrafında toplayarak sorunların çözülebileceğini söyledi.

‘Haksız deniz sınırı iddiaları’

‘Sorunların temelinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin 2003’ten beri maksimalist, haksız deniz sınırı iddiaları olduğunu’ savunan Erdoğan, Avrupa Birliği’nin bu ülkeleri şımarttığını ifade etti.

Türkiye’nin de kendi menfaatlerini kollamak için harekete geçtiğini vurgulayan Erdoğan, Doğu Akdeniz politikalarının iki temele dayandığını aktardı:

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Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesi.

Kıbrıs Türklerinin adanın eşit sahibi olarak hidrokarbon kaynaklarında haklarının garanti altına alınması.

Konferans ve enerki işbirliği yapılanmasını faydalı bulduklarını anımsatan Erdoğan, “Gelin Akdeniz’i yeniden bir barış havzasına çevirelim” çağrısını yaptı. “Gelin, yeni husumetlerle Akdeniz’in ak sularını kirletmeyelim” dedi.

Erdoğan’ın gündeminde, dün çatışmaların başladığı, Azerbaycan-Ermenistan arasında yükselen tansiyon da vardı.

Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunun bir kez daha altını çizen cumhurbaşkanı, “Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan’ı bir kez daha kınıyorum. Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi: “İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan’ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ’ı kabul ediyorsunuz. Buradaki insanlar, 1 milyonu aşkın topraklarından uzak, şu anda Azerbaycan’da yaşıyor. İşgalciler ise orada. Bunun hesabını kimse sormuyor. Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.”