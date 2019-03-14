Erdoğan geçen seçim de vaadetmişti: Hemşirelere yine ek gösterge sözü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç meslek grubu için 3 bin 600 ek göstergenin yine seçim sonrasına kaldığını duyurdu.

Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde dört meslek grubu için (polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri) aynı vaatte bulunmuş, ancak sadece öğretmenlerin ek göstergesi 3 bin 600’e çıkartılmıştı.

Reklam

Fotoğraf: DHA (arşiv)



Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, devlet memurlarının maaş, emekli ikramiyesi ve emekli maaşının hesaplanmasında uygulanan bir yöntem. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, emeklilikte göstergesi 3 bin olan bir memurdan daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra 3 bin 600 ek gösterge Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 günlük eylem planı’nda yer almamıştı.

‘İnşallah seçimden sonra’

Bugün Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutladığı konuşmasında hemşirelere şöyle seslendi: “Hemşirelerimizin de 3 bin 600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan birisi de budur. Günün 24 saatinde kesintisiz sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına bir kez daha buradan şükranlarımı sunuyorum.”