Erdoğan geç evlilikten şikayetçi: Kimi evde kalıyor, kimi 30’undan sonra evleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aile kavramının önemini anlatırken, gençlerin evlilik yaşının ilerlemesinden ve bazılarının hiç evlenmemesinden yakındı. Erdoğan, “Gençlerimizin evlilik yaşı ilerledi. Çoğu 30’u geçkin yaşta evleniyor. Kimi evde kalıyor” dedi.

Beştepe’deki, ‘engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi’ töreninde konuşan Erdoğan, 128 binin üzerinde çocuğun kendi ailesinin yanında kalması için destek verdiklerini, kimsesiz çocukların korucu aileler sayesinde şefkatli ortamda yaşamasını sağladıklarını söyledi.

Reklam

6 bin korucu ailenin 7 bin 200 çocuğa sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, “Vatandaşlarımızım ve korumaya muhtaç çocuklarımızın devlet ana ve devlet baba her zaman yanındadır” dedi.

‘Yıllarca kısırlaşma politikası güttüler’

Batı’nın çöktüğünü bunun nedeninin aile kurumunun zayıflaması olduğunu savunan cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Niye ben ‘En az üç çocuk’ diyorum güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca kısırlaşma politikası güttüler. Niye? Nüfus azalsın ben tam aksini savunuyorum. İnsan varsa sermaye, üretim, tüketim var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Batı ülkelerinin bazıları yok olacak. gençlerimizin evlilik yaşı ilerledi. Çoğu 30’u geçkin yaşta evde kalıyor. Kimi evde kalıyor. Hiç evlenmeyenlerin sayısı arttı.”

‘Evlilik dışı yaşam meşrulaştırılmaya çalışılıyor’

Erdoğan, ‘evlilik dışı yaşamın medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığını’ belirterek, “Bu büyük tehlikeye hep beraber karşı koymalıyız” dedi.

Reklam

“Rabbimiz ne buyuruyor, ‘Nikahlanınız, çoğalınız’. Nikah dışı evlilik bizim anlayışımıza ters” diyen Erdoğan, yüzüne erkek arkadaşı tarafından kezzap atılan Berfin Özek’e de değindi.

Erdoğan’dan yargıya: Vicdanınızın sesine kulak verin

Özek’e kezzap atan eski erkek arkadaşına 13 yıl ceza verilebileceğini öğrendiğini söyleyen ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan, yargı dünyasından kanunlar arasındaki maddelere değil vicdanlarının sesine kulak vermelerini istedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Kadına şiddet başta olmak üzere, sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor. Geçenlerde bir olay daha yaşandı. Bir namussuz, bir alçak, meşru olmayan bir yaşamla, onunla birlikte yaşıyor. Asit veya kezzap atıyor yüzüne tabii bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ortalama söylüyorum 13. Ben soruşturuyorum, bana verilen cevap şu. Kanunun en yüksek oranı bu. Arkadaşlar, siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz. Ben kanundan bahsetmiyorum. Ben haktan, hukuktan bahsediyorum. Siz burada hakkı arayacaksınız, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa bu olayı nasıl değerlendirirsin? Yargı dünyasına sesleniyorum. Kanunların arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin. Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir.”