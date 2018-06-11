‘Erdoğan garanti’ diyen Times bu kez farklı: Rakiplerinin gölgesinde, markası çöküyor

İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan seçim izlenim yazısında, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın medya üzerindeki tam kontrolüne rağmen rakiplerinin gölgesinde kaldığı’ görüşüne yer verildi.

Erken seçim kararının alınmasının sonrasındaki ilk haftalarda Türkiye’ye ilişkin “Erdoğan’ın seçilmesi garanti” analizini yapan The Times gazetesinde çıkan yeni bir izlenim yazısında Erdoğan’ın bu kez sıkıntıda olduğunu aktardı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Erdoğan’ın her gün yeni bir gaf yaparak rakiplerinin elini güçlendirdiği belirtilen Hannah Lucinda Smith imzalı yazıda şöyle dendi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir popülizm ustasının böylesine ahenksiz bir seçim kampanyası yürütüyor olması şaşırtıcı. Erdoğan Diyarbakır mitinginde sözlerini unutmuş gibiydi. Londra’da yatırımcılara yaptığı vahim konuşmalar liranın ani düşüşüyle sonuçlandı. Taksicileri hoşnut etmek için Uber’i yasaklayarak şehirli seçmenleri yabancılaştırdı.”

Yazı, Erdoğan’ın yıkılan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) enkazı ve inşaatı süren Taksim Camii’ni ziyaretinden izlenimlerle başlıyor. Smith yazıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan iri yarı güvenlik görevlileri eşliğinde, kıyamet sonrasını andıran enkazı inceliyor. Burada çarpıcı bir fotoğraf karesi vermek istese de umduğu etkiyi yaratamıyor” görüşünü aktarıyor.

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Seçim sonuçlarının hem Erdoğan hem de Türkiye için kritik bir kavşak olduğu belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “Medya üzerinde neredeyse tam kontrol sağlayan Erdoğan, yine de rakiplerinin gölgesinde kalıyor. Seküler aday Muharrem İnce Erdoğan’ınkiyle boy ölçüşen bir ince mizah ve karizmaya sahip. Cazibeli milliyetçi aday Meral Akşener ise Google’da cumhurbaşkanlığı sarayından bir dizi bedava oda ilanı verdi ve internet kullanıcıları AK Parti’yi arattığında karşılarına çıkıyor.”

Times’ın haberine göre uzmanlar AKP’nin kampanyalarını yürüten Erol Olçok’un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülmesinin, Erdoğan’ın ‘markasının çökmesinde’ etkili olduğu görüşünü de dile getirdi: “Erdoğan 24 yıl sonra ilk kez yeni bir pazarlama ekibiyle çalışıyor ve çatlaklar kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Olçok’un danışmanlığında ona yoğun destek kazandıran iğneleyici tarz, şimdi aleyhine işliyor gibi. AKM’den arda kalanların fotoğrafı, Türkler’e Cumhuriyet’in kurucu ilkelerinden ne kadar uzaklaştığını hatırlatmaktan öteye gidemedi.”