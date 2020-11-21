Erdoğan, G20 zirvesinde duyurdu: Yerli aşı tüm insanlığın hizmetine sunulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ‘corona’ya karşı üreteceği aşının tüm insanlığın hizmetine sunulacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

‘Yerli Covid-19 aşısı’nda insan denemeleri ay başında Erciyes Üniversitesi’nde başlamıştı.

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Aşının 44 kişi üzerinde deneneceğini belirtilirken, faz-1 aşamasının beş-altı hafta sürebileceği bildirilmişti.

Erdoğan, G20 Zirvesi’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı, salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda, ‘gelişmiş ülkeler başta olmak üzere’ dünyanın iyi bir imtihan veremediğini dile getirdi.

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Erdoğan, “G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir” dedi.

Erdoğan, Almanya’da Türkiye kökenli iki bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ettiklerini aktararak, şöyle konuştu: “Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de birinde insan deneylerine başladığımız toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye’nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.”

Erdoğan daha önceki bir açıklamasında, yerli aşının gelecek baharda vatandaşa uygulanabilecek noktaya gelebileceğini söylemişti.

Öte yandan, ABD, Çin, Almanya ve Britanya’da yürütülen aşı çalışmalarında faz 3 denemelerinde sona yaklaşıldı. Bu aşıların aralık ayında sağlık otoritelerinden onay alarak dağıtıma geçmesi planlanıyor. Bunlardan ikisi Türkiye’de de deneniyor.