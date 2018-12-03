Erdoğan G-20’de Kaşıkçı gündemini anlattı: Başkan söz vermedi, fırsatı yakalayamadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili G-20 zirvesinde yaşananları anlatırken dönem başkanının konuyla ilgili kendisine söz vermemesinden yakındı ve “Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı” dedi.

Erdoğan G-20 zirvesi kapsamında bulunduğu Arjantinden Paraguay’a giderken gazetecilerin gündemle ilgili soruları yanıtladı.

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Suudilere: Sağa sola kıvırmayın

Gazeteci Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin aydınlatılmaması konusuyla ilgili Riyad yönetimine yüklenmeye devam eden Erdoğan şunları söyledi: “Bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu şu. Suudi üst yönetimine; Kaşıkçı’nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Dışişleri bakanları açıklama yaptı. Ne dedi? ‘Yerel işbirlikçi’ dedi. Bu işbirlikçi kim? Burada yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, o zaman bunu açıklayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil. Bir diğer konu da özellikle Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka biri mi? Bizim emniyet Yalova’ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde. Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı’nın çektiği o andaki sıkıntıları vs. bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik. Size daha önce de anlattım. Dinlediklerinde ‘Eroin almış olmalı’ dediler.”

‘Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler’

Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra cinayeti inkar eden açıklamalarını da hatırlatan Erdoğan “Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar. Bana heyetler gönderdi bu heyetlere bunları anlattık hepsi şok oldu. En sonunda bana bizzat kendisi telefonda ‘Peki ben başsavcımı gönderebilir miyim?’ dedi. Gönder dedik. Başsavcı başsavcımızla görüştü ama o herhangi bir belge, bilgi getirmedi. Bizim başsavcımız kendilerine gerekli olan bilgi ve belgeleri verdi. O da buradan dönerken beş sandık kuruyemişle döndü gitti” diye konuştu.

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‘İkili ilişkileri cinayetle karıştırmıyoruz’

Türkiye’nin olayın takipçisi olacağını ve dünyayı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler’i devreye sokacaklarını belirten Erdoğan, cinayetin emrini verdiği söylenen veliaht prens Muhammed Bin Salman’la ilgili de “Biz tespitlerimizi yaparken şunu düşünüyoruz: Önce hak, sonra halk ne der? Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayetle karıştırmamaya da özen gösterdik, gösteriyoruz. İkisi farklı şeyler. Biz cinayet emrini verenin kimliği dahil, tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

G-20’de ne oldu?

Erdoğan prens Muhammed’in de bulunduğu G-20 zirvesinde nasıl bir tavır sergilendiğini de şu sözlerle dile getirdi: “Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı. Biz de bunu basın toplantısında gündeme getirelim istedik ancak liderler zirvesinde Kanada Başbakanı Trudeau bunun üzerinde durdu, az da olsa durdu. Fakat Muhammed Bin Selman verdiği cevapta suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki biz de fırsatı yakalayamadık çünkü başkan akabinde Macron’a söz verip ondan sonra oturuma geçmemiz lazım dedi. Bizler de konuşsaydık ben orada bütün bu delillerin neler olduğu konusu üzerinde ayrıca duracaktım. Bu olmayınca biz basın toplantısını ona ayırdık.”