Erdoğan Fırat Kalkanı’nı hatırlattı: Ne yaptıysak, yine hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı’nı hatırlatarak “Ne yaptıysak, yine hazır durumdayız” dedi.

Ankara’daki ‘Ak Saray’da düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda konuşan Erdoğan, bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçeneklerin ‘her an önlerinde olduğunu’ söyledi.

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Terör örgütlerinin kullanılarak dayatmalar yapıldığını, bunu kabul etmeyeceklerini dile getiren cumhurbaşkanı, batıyı eleştirdi: “Bölgemizde ve tüm dünyada zulmü sona erdirene kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye’yi, terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenler bir süre sonra ellerindeki bu pimi çekilmiş bombalarla baş başa kalacaklardır. DEAŞ… Hedef DEAŞ. İşte buyurun şu anda müttefikimizin silahları DEAŞ’ın elinden çıkıyor. Bu nasıl ittifak? Bu nasıl NATO’da beraber olmak. Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelecek onları da vuracak.”

‘Yine hazırız’

Erdoğan, ‘FETÖ’ye ve müttefiklerle yaşanan sorunlara rağmen geri adım atmayacaklarını belirterek “Terör örgütleri kullanılarak bölgemizde oynanan oyunları görüyoruz. Biz her türlü tedbirimizi aldık, hazırlıklıyız. Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysak, yine hazır durumdayız. Hala bizimle siyasi ve ekonomik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu görüyoruz” dedi.

‘Dostluk elimizi uzatıyoruz’

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Türkiye bir güvenli limandır. Bütün bunlara rağmen, hala bizimle siyasi ve ekonomik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye, dostlarına sadece faydası dokunmuş, kendisine husumet besleyenleri ise hep hayal kırıklığına uğratmış bir ülkedir. Bizim amacımız dostlarımızın sayısını arttırmaktır. Tüm samimiyetimizle dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan hiç kimse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaktır.”

Geçen yılın ağustos ayında ‘ülkenin sınır güvenliğini sağlamak, IŞİD’in Türkiye’ye yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek, huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak’ gerekçesiyle harekat başlatılmış.

Geçen mart ayının son günlerinde bittiği açıklanan harekatta 71 asker hayatını kaybetmişti.