Erdoğan: Filistin’deki son gelişmeleri yine BM Genel Kurulu’na götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ilişkin “Filistin’deki son gelişmeleri yine BM Genel Kurulu’na götüreceğiz. Vicdan sahibi herkesin desteğini alacağız. Kudüs barış, huzur yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan AKP Genel Merkezi’nde büyükelçiler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

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Erdoğan, “Rum tarafının kaprisleri ile Kıbrıs sorununda bir türlü mesafe alınamıyor. Filistin meselesi giderek daha çok masum, insanın hayatını kaybettiği trajediye dönüşüyor. Suriye’de çözüm yolları birileri tarafından sürekli tıkanıyor. Tüm bu krizlerde yeterli irade gösterilmediği diplomatik çabalar sabote edildiği için masum insanlar bedel ödemeye devam ediyor. Çok daha büyük bir sorun ise diplomatik kazanımların dinamitlenmesi sorunudur. Popülist kaygılar ile hareket eden kimi politikacıların bu konuda zücaciye dükkanına giren fil misali hareket ettiğini görüyoruz. Irkçı göçmen karşıtı İslam düşmanı çatışmacı ve aşırı sağcı akımların siyaset üzerindeki basıkları ve talepleri ise bu ateşe adeta benzin döküyor” diye konuştu.

İran nükleer anlaşması

İran nükleer anlaşması ve Kudüs’e ilişkin Erdoğan, “Küresel barışa zarar veren bu yıkıcı dış politika anlayışından biri de İran nükleer anlaşması ve Kudüs meselesinde atılan adımlardır. Sizler Türkiye’nin nükleer enerji ve silahlar kanundaki tavrını yakından izliyorsunuz. Enerji açığı olan bir ülke olarak biz nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır” İfadelerini kullandı.

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’15 bini aşkın nükleer başlıklı silah’

Nükleer silahların varlığına dikkat çeken Erdoğan, “Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır. Ortadoğu öncelikle bu silahlardan temizlenmelidir. Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmeli. Ellerinde 15 bini aşkın nükleer başlıklı silah bulunduranlar şu anda dünyayı tehdit etmektedir. Onlar bunu rahatlıkla kullanırken farklı ülkelerden nükleer başlıklı silahlar olanlar, onlar için niye tehdit oluşturuyor. Eğer adil davranacaksak, adil yaklaşım göstereceksek, o zaman nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülkelerin nükleer güç santrallerini tehdit olarak göstermesinin dünya kamuoyunda hiçbir inandırıcılığı yoktur. Türkiye olarak İran nükleer meselesi dahil hal yoluna konmuş krizlerin, yeniden köpürtülmesini kabul etmiyoruz. ABD yönetiminin kararı karşısında diğer imzacı ülkelerin anlaşmaya bağlılıklarını ifade etmelerini de son derece olumlu buluyoruz” açıklamasında bulundu.

‘BM Genel Kurulu’na götüreceğiz’

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ilişkin Erdoğan, “Kudüs’te yaşananlar, popülist aymazlığın, ne tür vahim sonuçlarının olabileceğinin en acı ispatıdır. Attığı son provokatif adımla ABD Yönetimi, İsrail’in katliamlarına da ortak olmuştur. Açık söylüyorum, ABD’nin eline Filistinli çocukların kanı bulaşmıştır. Kanı. Amerikan yönetiminin bundan sonra, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, barış konusunda söyleyeceği sözlerin hiç bir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Bebek katillerinin sırtını sıvazlayan bir anlayışın demokrasiden bahsetmesi tam bir oksimoronluk örneğidir. Uluslararası hukuku hiçe sayan bir zihniyetin başkalarına hukuk telkin etmesi ise pişkinlik, yüzsüzlüktür. Kudüs-ü Şerif üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz. Filistin’deki son gelişmeleri yine BM Genel Kurulu’na götüreceğiz. Vicdan sahibi herkesin desteğini alacağız. Kudüs barış, huzur yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Siz değerli büyükelçilerin de Türkiye’nin bu kutlu mücadelesine destek vereceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.