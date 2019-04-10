Erdoğan: ‘FETÖ’yü hala temizleyemediğimizi düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala temizleyemediğimizi düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Emniyet teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümünde konuşan Erdoğan şu bilgileri verdi: “Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226’sı hükümlü, 10 bin 333’ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ’cü bulunuyor. Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir.”

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Erdoğan şöyle devam etti: “Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz.”