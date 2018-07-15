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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: ‘FETÖ’nün arkasından gelenler bitmez

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ikinci yıldönümündeki konuşmasında “Şunu unutmayın; bu FETÖ’nün arkasından gelenler bitmez” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ankara’daki ‘Ak saray’da 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleriyle bir araya gelen Erdoğan, terörle mücadelede stratejilerini değiştirdiklerini söyledi.

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“Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz” diyen cumhurbaşkanı, ‘FETÖ’nün tek hedefinin ülkenin birliği olduğunu, Türkiye’nin kendi kararlarını aldıkça engelleri daha kolay aşmayı başardıklarını dile getirdi.

‘Hücrelerini keşfederek söküp atacağız’

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke ve bölgemizde yaşananlardan çıkardığımız derslerle kendimize daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. Şunu unutmayın; bu FETÖ’nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz.”

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