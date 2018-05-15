Erdoğan: ‘FETÖ’ ve PKK’yla ilgili isim listelerini May’e verdim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere’ye ‘terör örgütleriyle ilgili bir isim listesi verdiğini’ söyledi.

Erdoğan, İngiltere ziyareti kapsamında bugün ilk olarak Kraliçe 2’nci Elizabeth’i Londra’daki Buckingham Sarayı’nda ziyaret etti. Ziyarete Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da katıldı.

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Cumhurbaşkanı daha sonra Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’le başbakanlık binasında görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi.

Erdoğan, PKK ve ‘FETÖ’ üyelerinin iadesi konusunda İngiltere’yle işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: “FETÖ ve PKK ile ilgili isim listelerini sayın başbakana (May) verdim. Bugün benim canım yanarken, yarın da İngiltere’nin canı yanar. Bu konuyla ilgili bizim hassasiyetimiz çok yüksek.”

‘Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın’

Erdoğan, tutuklu gazetecilerle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: “Her şeyden önce, Türkiye’de teröristlerden cezaevinde kaç kişi olduğuyla ilgili sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Bankamatiklerde paraları götürenler, silahla yakalananlar, insan öldürenler. Bunların elinde bir kart var diye her şey serbest değil bunlara. Sağlıklı haber öğrenin ki, sağlıklı haber iletin. Bilesiniz ki bu işin aslı budur. Teröristten gazeteci olmaz.”

May ise şunları söyledi: “Türkiye’de darbe girişimi, Suriye’deki gelişmeler ve Kürt terörizmi demokrasiye bir baskı uyguladı. Türkiye’de demokratik değerlerin ve uluslararası insan haklarının uygulandığını görmek istiyoruz.”

Kraliyet Ailesi de Erdoğan’ız ziyaretinden bu fotoğrafı paylaştı.