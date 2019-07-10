Erdoğan: Faizi tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada faizi tek haneye indireceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumartesi sabahı görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ilgili “Verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın değişmesi gerektiğine inandık” diyen Erdoğan, “Merkez Bankası’nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

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‘Yeni sistemde başkanın bunlara müdahale yetkisi var’

Cumhurbaşkanı, faiz kararıyla ilgili şunları söyledi: “Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz.”

‘Tek adamcılığı sizden öğrendik’

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili yapılan eleştirilere ilişkin ise “Yeni hükümet sistemini baltalamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz” dedi.

Yeni sistemin oylandığı referandumu hatırlatan cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet yüzde 52 ile ‘evet’ diyor. Bunu referanduma götürelim diyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır. Tek adamcılık buysa bunu biz sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Hak, hukuk, adalet dersi vermeye çalışıyorlar. Önce o dersi siz alın.”

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Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün (10 Temmuz) yaptığı açıklamada Erdoğan’ın başkanlık sisteminin revize edilmesine ilişkin muhalefet liderleriyle görüşebileceğini söylemişti.



