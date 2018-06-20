Erdoğan ‘faizi indirmek için’ oy istedi: Yetkiyi verin, faizle nasıl uğraşılır görün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yatırımların artması için faiz oranlarının düşmesi gerektiğini ifade ederek 24 Haziran seçimlerinin ardından bununla mücadelenin başlayacağının sinyalini verdi.

Erdoğan konuşmasında Merkez Bankası’nın (TCMB) son bir ayda yaptığı faiz artırımlarına da atıfta bulundu.

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Adana’da dün akşam sanayici ve iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada Erdoğan 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kastederek “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Bu toplantıda açıkça söylüyorum, yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Biz eğer yatırımcıyı güçlü kılacaksak burada düşük faizle bu adımı atmak zorundayız” dedi.

‘Bazıları diyor ki seçim arifesinde bunları konuşmayın’

Erdoğan TCMB’nin TL’deki sert değer kayıpları ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın önüne geçmek için mayıs sonları ve haziran başlarında yaptığı faiz artırımlarına da atıfta bulunarak şunları söyledi: “Japonya eksi faizle çalışıyor. Amerika’ya geliyorsun ikilerde, bilemedin üçte… Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor? Şu anda 20’lerde, 25’lere kadar çıkıyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Arkadaşlar bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok. Bir anda üç puan, arkadan bir buçuk puan daha. Şimdi bazıları diyor ki ‘Başkanım tam seçim arifesinde bunları kullanmayın, konuşmayın.’ Neyi konuşmayacağım? Hakikat neyse, doğru neyse biz bunu konuşacağız.”