Erdoğan faizi düşürmek için tarih verdi: 24 Haziran’dan sonra

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizlerin düşürülmesi konusundaki tavrını sürdürürken “Bunun şekli 24 Haziran’dan sonra çok farklı şekilde gerçekleşecek” dedi.

Erdoğan Britanya’ya gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada faizlerle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: “Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran’dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Son ekonomideki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda attığımız adımlar tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüşü aylık olarak yapıldı. Bu bile hemen satışları etkiledi. Bunlar bir gerçek.”